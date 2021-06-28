В Нью-Йорке начался митинг против строительства монумента в честь борцов с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Жители района Бэттери-Парк-Сити в Нью-Йорке протестуют против строительства монумента "Круг героев" на набережной реки Гудзон в честь работников экстренных служб, которые помогли городу справиться с пандемией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Лужайка, на которой разместится монумент, традиционно была местом семейного отдыха для жителей района. Нью-йоркцы недовольны, что теперь власти города намерены зацементировать ее и вырубить растущие там деревья. Часть парка, где будет строительная площадка, в понедельник обнесли ограждениями, но люди все равно проходят на лужайку и устраивают там пикники в знак протеста. К месту работ прибыла строительная техника, однако пока она простаивает. На месте также присутствуют несколько сотрудников полиции, но в ситуацию они не вмешиваются.

На строительных ограждениях развешены детские рисунки с просьбами спасти деревья и луг. Рядом с ними - плакаты от родителей с требованиями сохранить площадку для отдыха. "Мы чтим медиков и сотрудников служб быстрого реагирования, но разве для того, чтобы отметить их героизм, надо закатывать лужайку в бетон? Должен быть другой способ сделать это", - поделилась с ТАСС своим мнением пришедшая принять участие в протесте жительница одного из соседних домов. Некоторые участники акции придерживаются более резких позиций. Одна из пожилых участниц принесла плакат со словами "Сначала они убили стариков, теперь убивают парк".

Протестующие намерены оставаться на месте строительства монумента в ближайшие часы, чтобы не позволить начать работы. Они организовали бесплатный буфет для всех участников с водой и легкими закусками.

На прошлой неделе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в Бэттери-Парк-Сити будет построен монумент в честь работников экстренных служб, принимавших участие в борьбе с пандемией. В его центре будет гореть вечный огонь в память о тех, кто отдал свои жизни для победы над инфекцией. Открытие монумента запланировано на 6 сентября.