За сутки уровень воды в Амуре в районе Благовещенска упал на 15 см

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур у берегов Благовещенска за сутки снизился на 15 см. По прогнозу, в течение двух дней спад продолжится, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС по Амурской области.

"Амур в районе Благовещенска 845 см (-15 см). Прогноз - спад 30 июня - 1 июля на 10-30 см", - говорится в сообщении.

На 08:00 (02:00 мск) уровень воды в приграничной реке в районе Благовещенска превышает отметку "опасное явление".

Сразу на 165 см стал ниже уровень Амура в районе села Черняево Магдагачинского района, на 33 см - в районе Джалинды, на 28 см - в районе села Сергеевка и на 10 см в районе Гродекова Благовещенского района. В Константиновке и в Пояркове - прирост на 10 и на 17 см.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

Снижение уровня воды в Амуре в районе Благовещенска было зафиксировано в понедельник, вода упала на 1 см. По прогнозам гидрологов, снижение продолжится. В связи с этим в областной столице уже запланированы мероприятия по демонтажу защитных дамб.