Экстренное предупреждение объявили в пяти районах Колымы из-за угрозы лесных пожаров

ТАСС, 29 июня. Спасатели в связи с высокой пожарной опасностью объявили на 29-30 июня экстренное предупреждение сразу в пяти районах Магаданской области, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение на 29-30 июня 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует местами в Омсукчанском, Тенькинском, Среднеканском, Ягоднинском, Северо-Эвенском городских округах", - рассказали в пресс-службе.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в перечисленных районах наблюдается высокая пожарная опасность IV класса. Сейчас там облачная погода, температура воздуха держится на отметке около 25 градусов тепла и выше.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В прошлом году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В этом году большого количества лесных пожаров пока не фиксировалось.