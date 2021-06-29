В Приморье инфекционные центры перешли на 14-часовой рабочий день

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. График работы амбулаторных инфекционных центров (АИЦ) в Приморье увеличили. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, когда заболеваемость шла на спад, центры работали по восемь часов, сейчас их рабочий день составляет 14 часов.

"На прием к врачу можно попасть ежедневно с 08:00 до 22:00. Амбулаторные инфекционные центры с отдельным входом открыли в Приморье прошлой осенью в соответствии с рекомендациями Минздрава России и санитарными правилами для работы с пациентами с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе, отметив, что даже после продления режима работы АИЦ, люди предпочитают приходить туда в утренние часы.

В центрах принимают пациентов с симптомами инфекционных заболеваний и ОРВИ. Однако при высокой температуре, 38 градусов и выше, рекомендуется вызвать врача на дом. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках.

С начала пандемии в Приморье выявлено 46 722 случая заражения коронавирусом, 42 523 пациента выздоровели. За последние сутки вирус подтвержден у 152 граждан. Вакцину от ковида получили 213 616 жителей края.