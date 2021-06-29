В Хабаровском крае выделят дополнительные средства на льготные перелеты на север

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделят дополнительно около 113 млн рублей на продление программы льготных перелетов на север региона. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"На льготные авиаперелеты для наших северян выделяем дополнительно почти 113 млн рублей. Необходимые коррективы внесем на днях в бюджет Хабаровского края. Напомню, программа позволяет четыре раза в год покупать взрослый билет до Хабаровска за 4 500 рублей и детский за 3 000 рублей всем жителям Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов", - написал Дегтярев. Он добавил, что в первом полугодии 2021 года на субсидирование льготных авиаперелетов направили около 80 млн рублей. Люди смогли купить более 19 тыс. билетов.

Регион имеет очень протяженную территорию, с рядом населенных пунктов на севере края нет другого сообщения, кроме воздушного.

Как уточняется на сайте правительства Хабаровского края, дополнительные средства позволят продлить продажу субсидированных билетов для жителей северных территорий до конца года. Поправки в бюджет уже подготовлены. В июле они будут рассмотрены Законодательной думой края, при этом льготные билеты можно купить уже сейчас в кассах краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" и авиакомпании "Аврора". Последняя ненадолго приостанавливала продажу, однако этот вопрос удалось уладить за счет дополнительного финансирования.

Для покупки авиабилета до Хабаровска и обратно по специальной цене жителям пяти северных территорий необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района. В прошлом году по программе льготных перевозок было перевезено более 27 тыс. пассажиров. Из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей. "В этом году направят почти на 45 млн рублей больше - с учетом дополнительных средств финансирование программы составит 194 млн рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, в этом году в регионе рассчитывают перевезти большее количество пассажиров - около 30-35 тыс. человек. Годом ранее самолеты меньше летали на север региона из-за ограничений по коронавирусу.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ограничения вводятся и в настоящее время. Так, с 21 июня вылет в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы возможен только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Такая мера вызвана увеличением числа заболевших в регионе и рисками занести инфекцию в отдаленные поселки. Жители северных районов такое исследование могут сделать бесплатно. Средства на это выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края.