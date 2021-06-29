Суд приостановил работу банкетного зала в Улан-Удэ, где в период пандемии устроили свадьбу

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Улан-Удэ закрыл на 90 суток банкетный зал в городе, где в условиях сложной эпидобстановки из-за пандемии провели свадьбу депутата регионального заксобрания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Индивидуальный предприниматель Протасова Е. Н., осуществляющая деятельность в банкетном зале "Capital Hall Crystal" в здании ТРЦ "Capital Mall", признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности банкетного зала сроком на 90 суток, то есть до 20 сентября 2021 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

Торжество состоялось 18 июня. В банкетном зале, как сообщали ранее местные СМИ, собралось около 100 гостей. После того, как о массовом мероприятии, проведение которых запрещено в Бурятии в период пандемии, узнали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, началась проверка. Свою оценку действиям депутата даст комиссия по этике Народного Хурала (парламента) республики.

Еще одно массовое мероприятие, вызвавшее общественный резонанс в регионе, состоялось 24 июня в туркомплексе "Байкальская ривьера" в селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии. Там прошла встреча участников Совета регионов "Опора России". "Управлением Роспотребнадзора по Бурятии возбуждено административное производство в отношении юридического лица ООО "Байкальская Ривьера". В ходе обследования предприятия выявлены нарушения: несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, требований санитарных правил для предприятий общественного питания", - сообщили в ведомстве. Установлено, что все участники бизнес-конференции "Опоры России" имели отрицательные результаты ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.

С 27 июня по 11 июля включительно в Бурятии введен локдаун. Все предприятия, кроме жизненно необходимых, закрыты, для всех граждан, кроме вакцинированных от коронавируса, объявлен режим самоизоляции. Детям до 14 лет можно выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ограничен доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал. Цель вводимых ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.