ВС РФ призвал проверять согласие подсудимого с обвинением при особом порядке производства

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Суды при рассмотрении дел в особом порядке должны удостовериться, что подсудимый добровольно и осознанно согласился с предъявленным обвинением. Об этом говорится в подготовленном Верховным судом дополнении в постановление Пленума ВС от 2006 года "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел".

"Суд в ходе рассмотрения уголовного дела в особом порядке проверяет, соблюдены ли условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в том числе <…> условие о согласии обвиняемого с предъявленным обвинением", - пояснил ВС. Под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, "следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер причиненного вреда".

"Если подсудимый ранее оспаривал обвинение либо воспользовался правом на отказ от дачи показаний, то суду <…> следует уточнить его позицию и убедиться в том, что подсудимый действительно согласен с обвинением", - разъяснил пленум ВС.

Также суд обязан удостовериться, что у обвинителя или потерпевшего, если он участвует в деле, не имеется возражений против заявленного обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. "Следует учитывать, что несогласие с ходатайством обвиняемого, выраженное хотя бы одним из названных лиц, независимо от мотивов возражений является основанием для проведения судебного разбирательства в общем порядке", - подчеркнул пленум ВС.

В решении суда, вынесенном в особом порядке судопроизводства, - без проведения судебного разбирательства - "следует указать, что обвинение обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; государственным или частным обвинителем и потерпевшим не высказано возражений против рассмотрения дела в особом порядке". Пленум напомнил, что решения судов, вынесенных при рассмотрении уголовных дел в особом порядке, уже не могут быть обжалованы сторонами в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

При этом суд первой инстанции вправе изменить обвинения "в части квалификации содеянного, которое допускается, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются". Также рассмотрение уголовного дела в особом порядке не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска, и принять по нему решение. "При вынесении обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу", - пояснил пленум. В других случаях гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения, в его удовлетворении может быть отказано либо принято решение о передаче иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Во вторник Пленум Верховного суда РФ принял постановление, вносящие эти дополнения.

Особый порядок

Особый порядок, призванный упростить уголовное судопроизводство в случаях, когда подсудимый согласен с предъявленным обвинением и ему назначается наказание не более двух третей от максимального срока, предусмотренного статьей обвинения, был введен в 2002 году. Последние годы рассмотрение уголовных дел в особом порядке достигло пика - в 2018 году в этом упрощенном порядке суды рассмотрели дела в отношении 70% подсудимых (580 тысяч из 885 тысяч лиц, представших перед судом). Из 682 тысяч подсудимых, которым был вынесен обвинительный приговор, 481 тыс. лиц получили приговор при процедуре особого порядка, 201 тысяча - по общему порядку судебного разбирательства.

Весной 2019 года генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации предложил ограничить применение особо порядка, отметив, что сохранение существующего удельного веса уголовных дел, рассматриваемых по упрощенным процедурам, грозит утратой опыта состязания сторон обвинения и защиты, снижением профессионализма, а главное, ошибками при решении судеб людей. На коллегии Генпрокуратуры 2019 года президент РФ Владимир Путин заметил, что особый порядок рассмотрения дел в судах - важный инструмент, но он не должен служить прикрытием некачественной, некомпетентной работы следствия.

В апреле 2019 года Верховный суд внес в Госдуму законопроект о возможности применения особого порядка лишь по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Ранее под особый порядок попадали 144 состава тяжких преступлений, по которым грозило наказание до 10 лет. В феврале прошлого года председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев отметил, что еще до принятия законопроекта благодаря позиции прокуратуры, которые чаще стали возражать против процедуры особого порядка, в 2019 году число таких дел сократилось на 23% и доля уголовных дел, рассмотренных в особом порядке, снизилась до 55%.