В ВС сообщили, что эксперт не вправе давать оценку достоверности показаний обвиняемого

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Привлекаемые в ходе следствия и суда эксперты не вправе давать оценки достоверности показаний обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Это разъяснил Верховный суд в дополнении к постановлению Пленума ВС РФ 2010 года "О судебной экспертизе по уголовным делам".

В нем пленум дополнил разъяснение о том, что вопросы, поставленные перед экспертом в ходе следствия или суда, и его заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний, и не допускается постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство или самоубийство).

"Перед экспертом не могут быть также поставлены вопросы по оценке достоверности показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, полученных в ходе производства допроса, очной ставки и иных следственных действий, в том числе с применением аудио- или видеозаписи, поскольку в соответствии со статьей 88 УПК РФ такая оценка относится к исключительной компетенции лиц, осуществляющих производство по уголовному делу", - разъяснил пленум.

"Полученное в суде, а также в ходе досудебного производства по уголовному делу заключение эксперта, содержащее выводы о юридической оценке деяния или о достоверности показаний допрошенных лиц, не может быть в этой части признано допустимым доказательством и положено в основу судебного решения по делу", - отмечается в рекомендациях судьям.

Во вторник Пленум Верховного суда РФ принял постановление, вносящие эти дополнения.