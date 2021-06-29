Суд в Москве признал законным штраф TikTok на 2,6 млн рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы признал законным решение первой инстанции о штрафе в отношении компании TikTok за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в запрещенной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 8 апреля 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить владельцем сайта или информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ") в отношении TikTok Pte. Ltd. оставлено без изменения, а жалоба защитника TikTok Pte. Ltd - без удовлетворения", - сказали в суде.

В апреле мировой суд принял решение оштрафовать TikTok за отказ удалить призывы к подросткам к участию в несанкционированной акции протеста.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. По решению суда Facebook был оштрафован на 26 млн рублей, Telegram - на 10 млн, а Google - на 9,5 млн рублей. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. По данным Роскомнадзора, в соцсетях было выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях.