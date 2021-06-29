Медведев: РФ и странам АСЕАН нужно объединять усилия в вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. России и странам, входящим в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), нужно координировать усилия, чтобы обеспечить масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН.

"Нам нужно объединить усилия и для того, чтобы обеспечить масштабную вакцинацию граждан, - сказал он. - Это сложная задача, но мы готовы и дальше взаимодействовать с нашими партнерами в этом направлении".

Медведев пояснил, что речь идет "и о возможностях, которые связаны с российской вакциной "Спутник V". "Она доказала свою надежность и безопасность", - подчеркнул он. И в целом, продолжил замглавы Совбеза, Россия и страны АСЕАН могли бы обмениваться опытом и возможностями в сфере вакцинации.

По мнению политика, сейчас "темой номер один остается борьба с коронавирусной инфекцией". "Наша общая задача - концентрировать усилия, чтобы защитить людей от опасной болезни, обеспечить бытовую безопасность", - уверен он.

Россия, как и другие государства, на фоне пандемии пошла на беспрецедентные антикризисные меры, напомнил Медведев. Председатель "Единой России" также рассказал коллегам из АСЕАН, как партия включилась в работу по противодействию пандемии. Он перечислил основные ее шаги на фоне распространения коронавируса, упомянув о корректировке законодательства, благотворительных акциях, открытии волонтерских центров.