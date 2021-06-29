Доступ к интернету получат еще 253 учреждения культуры в селах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Дополнительно 253 сельских учреждения культуры Новосибирской области оснастят интернетом до конца года. Об этом во вторник на комитете заксобрания региона сообщил министр цифрового развития и связи области Анатолий Дюбанов.

В Новосибирской области доступ к высокоскоростному интернету есть у 90% населенных пунктов региона. Однако сейчас основной проблемой остается обеспечение интернетом населенных пунктов с численностью до 500 жителей, большая часть которых находится в наиболее удаленных и труднодоступных местах. В регионе в 144 подобных поселениях полностью отсутствует доступ к интернету.

"Дополнительно 253 объекта учреждений культуры будут подключены до конца этого года, и появится на этих объектах у нас интернет в сельской местности", - сказал министр.

Как добавила депутат заксобрания региона Елена Тырина, в этом году планируется внести изменения в госпрограмму "Цифровая трансформация Новосибирской области", согласно которым интернет будут проводить в населенные пункты с численностью жителей от 100 человек. Ранее минимальное количество жителей было равно 250.

Как сообщал ТАСС, новосибирские власти планируют в течение 2021 года полностью выполнить показатель по увеличению доли социальных объектов, имеющих доступ к широкополосному интернету. В 2021 доступ получат 643 учреждения, что составляет более 60% от всего числа объектов.