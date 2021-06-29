РАН пока не наблюдает распространения лямбда-штамма коронавируса в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) пока не наблюдает распространения латиноамериканского лямбда-штамма коронавируса в России. Об этом во вторник сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы слышали об этом штамме, понимаем, что его надо активно изучать. Мы пока не видим его распространения в России", - сказал он.

Чехонин также добавил, что РАН активно изучает распространенный в России индийский штамм "Дельта" и видит у него больший коэффициент контагиозности, чем у уханьского штамма коронавирусной инфекции. "Конечно же, количество инфицирующих агентов при заболевании этим штаммом [индийским] значительно выше, чем то количество, которое выделяют больные, зараженные уханьским штаммом", - уточнил он.

Так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года. До появления индийской разновидности коронавируса на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.