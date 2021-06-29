Строительство моста через Волгу в Самарской области ведется ускоренными темпами

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Возведение моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами. Начались надвижные работы первых 111 м пролетных строений, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня очень важный день, очень важный этап - старт надвижки первого пролета моста через Волгу. Крупнейший объект в стране сегодня является примером того, как можно реализовывать крупные инфраструктурные проекты на принципах ГЧП. Наш пример берут на вооружение другие регионы, федеральным правительством он предлагается для тиражирования", - рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров при начале надвижных работ.

Строителям предстоит выполнить надвижку 25 пролетных строений, большая часть из которых в длину превышает 150 м. Процесс надвижки будет идти с двух сторон: с левого берега Волги в районе села Подстепки и правого - от деревни Климовка. Работы с противоположного берега начнутся в августе.

В настоящее время строительство моста завершено на 25%, к концу года готовность должна составить 40%. В строительстве принимают участие 1 635 специалистов, 398 единиц спецтехники, привлечено 45 плавсредств.

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5 "Урал" началось в конце 2019 года. Ранее в пресс-службе Главгосэкспертизы сообщали, что первый этап работ предполагает сооружение моста через Волгу, который пересечет Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. На остальных этапах будет построена новая автотрасса с транспортными развязками и путепроводами общей протяженностью около 100 км.

Завершить строительство дороги и открыть ее для транспорта планируется в 2023 году. Общая стоимость работ оценивается в 121 млрд рублей, объем федеральной поддержки с 2019 по 2023 год составит более 67 млрд рублей. Новый обход Тольятти позволит разгрузить город и избавить его от заторов, пробок, а также повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина" и местных предприятий.