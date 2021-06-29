Причиной гибели пеликанов в заказнике в Тюменской области стал птичий грипп

ТЮМЕНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Причиной гибели 40 пеликанов в заказнике "Белоозерский" в Тюменской области стал птичий грипп. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram во вторник.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram сообщила, что 20 мертвых пеликанов обнаружены в заказнике "Белоозерский" в Тюменской области. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что, по данным на 28 июня 2021 года, речь идет о 40 мертвых краснокнижных пеликанах.

"Подтвердились худшие опасения: специалисты объявили, что причиной смерти пеликанов в заказнике "Белоозерский" в Тюменской области стал птичий грипп. Ситуацию с краснокнижниками держу на контроле", - говорится в сообщении.

На территории эпизоотического очага, находящегося в пределах границ озера Большое Белое, и на ряде других прилегающих территорий введен карантин - ограничено передвижение транспорта, прекращены перемещение птиц внутри очага и вывоз из него птиц, яиц и других продуктов птицеводств, приостановлена торговля птицей.