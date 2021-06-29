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Пандемия COVID-19

ЕС вакцинировал от COVID-19 двумя дозами 41% взрослого населения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что 60% жителей привиты пока одной дозой

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Страны ЕС вакцинировали от COVID-19 двумя дозами 41% своего взрослого населения, 60% привиты одной дозой. Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции Брюссельский форум.

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"О вакцинации в ЕС. В настоящий момент двумя дозами вакцинирован 41% взрослого населения Евросоюза. Одну прививку получили 60% взрослых", - сообщила она.

В настоящее время в странах ЕС уже началась вакцинация несовершеннолетних.

Еврокомиссия намерена к середине июля достичь показателя в 70% полностью вакцинированных от COVID-19 взрослых граждан ЕС.

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Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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