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В Калуге начали тестирование московской билетной системы "Тройка"

"Тройка" заработала в 30 троллейбусах на самых популярных маршрутах города

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В Калуге начали тестирование московской билетной системы "Тройка". Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Карта "Тройка" в тестовом режиме заработала в 30 троллейбусах на самых популярных маршрутов в Калуге, в августе московскую билетную систему планируют запустить по всей области.

"Мы уже запустили пилот на некоторых маршрутах города, а в августе билетная система на базе "Тройки" объединит всю Калужскую область. Местные жители получат самые удобные способы оплаты и всю экосистему транспортной карты, а городские власти - серьезный аналитический инструмент", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Кроме этого, выпущена тематическая транспортная карта, посвященная 650-летию Калуги и ее достопримечательностям.

"Первый тираж передали фокус-группе, которая будет тестировать "Тройку" в транспорте города, а уже следующий выпуск можно будет получить всем желающим. Если коллекционируете карты, планируйте путешествие в Калугу", - добавляется в публикации.

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