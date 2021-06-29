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СМИ: экс-президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце

По данным издания "Страна", операция прошла успешно

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Сейчас он чувствует себя хорошо, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Сославшись на свои источники в окружении Кравчука, издание отметило, что Кравчук пропустил прошедшее накануне торжественное заседание Верховной рады по случаю Дня конституции на Украине в связи с операцией на сердце.

Как пишет издание, операция прошла в Киеве. Сейчас бывший украинский лидер чувствует себя хорошо и восстанавливается. По словам врачей, операция прошла успешно, без побочных проблем.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.

Теги
УкраинаКравчук, Леонид Макарович
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