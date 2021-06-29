Во Франции экоактивисты заблокировали завод корпорации Lafarge

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Активисты международного природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") блокировали во вторник завод корпорации строительных материалов Lafarge, находящийся в городе Женвилье к северо-западу от Парижа. Об этом представители полиции сообщили AFP.

Согласно этим сведениям, завод окружили более 100 человек. Они перекрыли въезды на объекты с помощью цепей, закрепив их замками.

Участники акции заявили, что проводят ее в знак протеста против негативного воздействия, которое оказывает на слои почвы промышленная деятельность французской корпорации.

"Это одна из основных причин того, что можно назвать "шестым вымиранием" живых существ в истории Земли", - говорится в заявлении, размещенном на странице в Twitter французского отделения экологической организации. Из пяти предыдущих само крупное, "Великое вымирание", произошло около 250 млн лет назад и уничтожило 90% биоразнообразия планеты. Оно было вызвано природными катаклизмами, прежде всего, извержением вулканов.

"Деятельность отрасли стройматериалов имеет подлинно катастрофические последствия для нашей планеты", - подчеркивают в Extinction Rebellion.

Представитель Lafarge сообщил AFP, что данная организация уже неоднократно блокировала ее объекты. "Весьма странно, что теперь они проводят акцию против завода по переработке строительного мусора, который мы утилизируем для прокладки дорог и строительства зданий. Что, кстати, снижает выброс сектором углекислого газа", - сказал представитель корпорации. Он подчеркнул, что подобная акция привела к тому, что оказались блокированными "объекты, приносящие пользу природе".