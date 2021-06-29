Песков заявил, что меры против ФБК не являются репрессиями

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры введенные против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), не являются репрессиями, так как речь идет об экстремистской организации.

"Нет, это абсолютно не репрессии. Экстремистские организации должны так и называться экстремистскими", - заявил он в интервью "России-24". Он подчеркнул, что в этом плане есть судебное решение, которое может быть оспорено в законном порядке. "Если апелляция не удовлетворяется, то оно [решение] вступает в силу", - подчеркнул Песков.

Говоря о том, почему ФБК признана экстремистской организацией, пресс-секретарь президента отметил, что "каждый, наверное, должен читать судебное решение". "Для меня совершенно очевидно, что организация, которая призывала людей к нарушению закона, к участию в несанкционированных акциях, к беспределу, который мы с вами видели воочию, она является ни чем иным, как экстремистской организацией", - заметил он.

По мнению Пескова, "уважающее себя сильное государство должно эти организации так и называть и с ними бороться". Такая же борьба, добавил он, должна осуществляться в отношении всех, кто симпатизирует и помогает экстремистам. "Таков закон", - заключил Песков.