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Пандемия COVID-19
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Песков: Путин де-факто не работает на удаленке, он в гуще событий

Представитель Кремля отметил, что многочисленные видеоконференции президента и правительства нельзя назвать удаленным форматом работы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Формат работы президента РФ Владимира Путина в период пандемии нельзя назвать удаленным, так как глава государства всегда в гуще событий. Такое мнение высказал во вторник в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, хотел бы глава государства вернуться с удаленки.

"Владимир Путин де-факто никогда не был на удаленке", - сказал представитель Кремля, отметив, что многочисленные видеоконференции президента и правительства нельзя назвать удаленным форматом работы.

"Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий, и сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе, удаленкой это никак не назовешь, поверьте", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, что бы сам Песков мог спросить или попросить у президента в ходе прямой линии, будучи обычным гражданином России, представитель Кремля не нашелся с ответом.

"Вы меня поставили в тупик. Буду думать после того, как мы запишемся. И, кстати, у меня есть время до конца программы придумать этот вопрос", - пошутил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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