Самарские власти протестируют паспорта коллективного иммунитета для организаций

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области объявили о тестировании модельной ситуации, которая позволит организациям избегать коронавирусных ограничений на территории региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по результатам проведения оперативного штаба.

"Принято решение протестировать модельную ситуацию, при которой для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета. Их получают те работодатели, у которых 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию от COVID-19, перенесли COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеют медицинские противопоказания к вакцинации. Ограничительные меры - в случае их ввода - на деятельность организаций, получивших данный паспорт, распространяться не будут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет, в первую очередь, о гостиничном, ресторанном бизнесе и учреждениях культуры и спорта, но перечень сфер для тестирования системы в настоящий момент уточняется. Первые выводы по ее итогам будут приняты на следующем заседании штаба через неделю.

Также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, под чьим руководством прошло заседание оперштаба, поручил сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов. Сейчас этот процесс может растягиваться на сутки.

По озвученной на заседании оперштаба информации от регионального управления Роспотребнадзора, рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. Чаще всего болеют работники офисов, транспортной сферы и торговли, также чаще стали болеть работники сферы услуг, образования и ЖКХ.

В целях борьбы с распространением коронавируса за последние десять дней было развернуто 1 170 коек для лечения больных с коронавирусом и подозрением на него. Общий коечный фонд составляет 2 842 места, свободно 36%. В регионе действует принцип превентивной госпитализации людей старше 60 лет с признаками заболевания.

По данным областного Минздрава, в регионе вакцинировалось свыше 518 тыс. человек, из них 416 тыс. человек - двумя компонентами. За последние два дня в регион поступило около 55 тыс. доз вакцин, ожидаются новые поставки. При этом в Минздраве отмечают, что темп вакцинации необходимо увеличить в шесть раз.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 29 июня в регионе зафиксировано 67,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 64,2 тыс. человек, еще 2,2 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничен доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, включая тех, кто имеет хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных и пожилых. В регионе действуют и другие ограничения, касающиеся проведения профессиональных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, а также церемоний бракосочетания.