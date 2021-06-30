СМИ: губернатор Токио выписалась из больницы

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ выписалась из больницы, куда была госпитализирована 22 июня из-за переутомления. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что по решению врачей губернатор с 1 июля будет работать дистанционно.

Согласно информации агентства Kyodo, последнее время Коикэ испытывала недомогание по причине большого объема скопившейся работы. Ожидалось, что она выпишется из больницы 28 июня, однако впоследствии срок ее госпитализации был продлен.

68-летняя Коикэ в настоящий момент совмещает разработку мер по предотвращению распространения коронавируса в японской столице с подготовкой проведения летних Олимпийских игр в Токио, которые начнутся 23 июля.