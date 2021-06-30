Более 100 случаев COVID-19 выявили в Удмуртии за сутки впервые с января

ИЖЕВСК, 30 июня. /ТАСС/. Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Удмуртии превысила 100 случаев впервые с января. Об этом в среду сообщает оперативный штаб региона.

"101 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. <...> В числе заболевших: девять детей до 14 лет, 22 человека старше 65 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки в регионе зарегистрировали шесть летальных случаев.

Согласно данным оперативного штаба, в Удмуртии 124 случая заболеваемости COVID-19 выявили 31 января, после чего выявляли меньше 100 случаев за день.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали более 35,7 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, около 32,1 тыс. человек выздоровели, 497 летальных случаев.

В регионе вакцинацию прошли более 184 тыс. человек, из них 140,8 тыс. привиты вторым компонентом.