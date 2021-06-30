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Пандемия COVID-19

За сутки в Крыму выявили почти 300 случаев заражения COVID-19

Число заболевших в республике растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 294 случая инфицирования новым коронавирусом, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. Днем ранее было выявлено 276 заболевших.

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"За 29 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 225 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Тесты на COVID-19 сдали 5 247 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 199 человек, выздоровевших за весь период - 43 433 человек", - добавил глава Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Власти рекомендовали вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запретили дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более, чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
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