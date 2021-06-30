За сутки в Крыму выявили почти 300 случаев заражения COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 294 случая инфицирования новым коронавирусом, сообщил в среду на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов. Днем ранее было выявлено 276 заболевших.

"За 29 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 225 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Тесты на COVID-19 сдали 5 247 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 199 человек, выздоровевших за весь период - 43 433 человек", - добавил глава Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Власти рекомендовали вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запретили дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более, чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.