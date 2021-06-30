Путин: "Российский союз ветеранов Афганистана" объединяет смелых и мужественных людей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного 30-летию общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" (РСВА).

"Все эти годы РСВА объединяет в своих рядах смелых, закаленных трудностями, мужественных людей: военнослужащих, гражданских специалистов, медицинских работников, тех, кто достойно выполнял свой долг в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, кто в сложнейших условиях проявлял лучшие профессиональные и человеческие качества, несгибаемую силу духа, милосердие и благородство", - говорится в послании главы государства, текст которого опубликован в среду на сайте Кремля.

Путин отметил верность участников организации боевому братству, их помощь и поддержку семьям погибших товарищей, а также вклад в благотворительные и просветительские проекты.

Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" была образована в ноябре 1990 года, зарегистрирована Министерством юстиции в январе 1991 года. Ее учредителем выступил Союз ветеранов Афганистана. Высшим руководящим органом является съезд, постоянно действующим руководящим органом - центральное правление, лидер - Франц Клинцевич.