Рособрнадзор не зафиксировал ухудшения результатов ЕГЭ по обществознанию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Средний балл по ЕГЭ по обществознанию практически не изменился по сравнению с прошлым годом, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

"Участники ЕГЭ по обществознанию в 2021 году показали результаты, сопоставимые с прошлыми годами. Всего в этом году данный предмет в основной срок сдавали 15 июня сдавали почти 307 тысяч человек. Это второй по популярности предмет по выбору после профильной математики. Средний тестовый балл по обществознанию практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 56,4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 265 участников показали на ЕГЭ по обществознанию высокий результат от 81 до 100 баллов, стобалльниками по этому предмету в 2021 году стали 318 человек. Не преодолели минимальную границу в 42 тестовых балла около 18% участников, что на 1% меньше, чем годом ранее.

"Выпускники 2021 года по сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека и гражданина. При этом почти четверть выпускников не понимают таких основ конституционного строя Российской Федерации как социальное государство, идеологическое многообразие, светское государство", - прокомментировали результаты ЕГЭ по обществознанию в Федеральном институте педагогических измерений.

Проблемы у участников экзамена возникли со знанием отдельных конституционных обязанностях гражданина РФ, отмечается в сообщении. Самая распространенная ошибка при выполнении заданий с политико-правовым контекстом связана с неразличением назначения и функций законодательной и исполнительной властей. Как и в прошлые годы, наблюдается путаница в представлениях выпускников о разделении полномочий между федеральным уровнем и уровнем субъектов Российской Федерации, добавили в ведомстве.