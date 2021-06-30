Поток въезжающих в Крым на границе с Украиной летом вырос в 1,5 раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал увеличение потока людей, въезжающих в Крым через российско-украинскую границу на севере полуострова, в 1,5 раза по сравнению с маем. У 0,6% прибывших при выборочном тестировании подтверждается коронавирус, сообщила в среду на заседании оперштаба руководитель крымского управления ведомства Наталья Пеньковская.

"Увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию республики со стороны Украины. По сравнению с маем число лиц, въезжающих через автомобильные пункты пропуска в сутки, выросло почти в 1,5 раза", - сказала Пеньковская.

Она добавила, что "выборочное тестирование лиц на территории РФ при пересечении государственной границы свидетельствует о том, что 0,6% от всех протестированных <...> имеют положительный результат [теста на коронавирус], и они на въезд в РФ не допускаются".

Пеньковская отметила, что ситуация с заболеваемостью на Украине остается довольно серьезной, при этом уровень иммунизации в соседнем государстве, по ее данным, не позволяет эту ситуацию регулировать.

Вместе с тем, во всех городах и районах Крыма наблюдается устойчивый рост распространения коронавируса.

"Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией имеет стойкую тенденцию к росту. Эта тенденция наблюдается по абсолютно всем административным территориям Республики Крым", - сказала Пеньковская.

Она добавила, что аналогичные тенденции специалисты фиксируют с заболеваемостью внебольничной пневмонией. За последние две недели уровень внебольничной пневмонии увеличился на треть. Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей вырос уровень летальности среди пациентов с коронавирусом. Чаще всего умирают люди в возрасте от 50 до 64 лет, доля таковых в общем количестве умерших составила 21%.

По словам Пеньковской, увеличивается загруженность коечного фонда в лечебных учреждениях на полуострове. Здравоохранение разворачивает коечный фонд для госпитализации пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запретили дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.