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Пандемия COVID-19

В Крыму запретят автобусные экскурсии в случае несоблюдения масочного режима

С начала пандемии в регионе выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор примет решение о запрете автобусных экскурсий в Крыму в случае несоблюдения масочного режима. Об этом в среду на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

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О проблеме соблюдения масочного режима в пассажирском транспорте, в том числе в экскурсионных автобусах, на заседании штаба сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. По ее словам, зачастую маски пассажиры надевают только при проведении проверок в транспорте.

"Что касается экскурсионного обслуживания, <…> мы еще в течение определенного времени промониторим ситуацию, и, если ситуация не изменится, я вынуждена буду внести представление по прекращению автобусных экскурсий", - сказала Пеньковская.

Она напомнила, что Крым остается регионом, который продолжает принимать в средствах размещения туристов, при этом вакцинация не является обязательным условием.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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