В Москве выявили минимальное за две недели число заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 823, до 1 358 215, это минимум за последние две недели. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,43%. Днем ранее было выявлено 6 209 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 117 смертей из-за COVID019 (против 121 днем ранее), их общее число составило 22 448, следует из сообщения штаба.

После выздоровления выписали 5 574 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 158 719. В настоящее время в столице продолжают лечение 177 048 человек.