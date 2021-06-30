{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве выявили минимальное за две недели число заразившихся коронавирусом за сутки

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в столице возросло на 5 823

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 823, до 1 358 215, это минимум за последние две недели. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,43%. Днем ранее было выявлено 6 209 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 117 смертей из-за COVID019 (против 121 днем ранее), их общее число составило 22 448, следует из сообщения штаба.

После выздоровления выписали 5 574 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 158 719. В настоящее время в столице продолжают лечение 177 048 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Прямая линия с президентом РФ
Песков: Путин перед прямой линией получает полное представление о волнующих граждан темах
Представитель Кремля напомнил, что президент традиционно "работает непосредственно с обращениями россиян", которые собираются специалистами
Читать полностью