В Северной Осетии построят спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс для людей с ограниченными возможностями начнут строить в Северной Осетии в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на врио главы РСО-Алания Сергея Меняйло.

"В следующем году в Северной Осетии начнется масштабное строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, один из которых будет предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья", - приводит пресс-служба слова Меняйло на встрече с чемпионом мира, бывшим главным тренером сборной России по футболу ампутантов Русланом Бацоевым и чемпионом России, капитаном сборной России по футболу ампутантов (представитель футбольного клуба "Ламан-Аз" г. Грозный) Игорем Гамаоновым", - говорится в сообщении.

Специализированный комплекс для людей с ограниченными возможностями будет включать в себя футбольную площадку, также в нем спортсмены-инвалиды смогут заниматься плаванием.

Кроме того, планируется возродить футбольную команду инвалидов "Иристон-Автодор", она не раз становилась победителем среди российских команд. Для ее функционирования необходимо бюджетное финансирование - около 5 млн рублей в год. Сергей Меняйло предложение поддержал.

Команда ампутантов Северной Осетии была создана в 1990 году и почти сразу вошла в число сильнейших команд СССР, а потом и России. С конца 90-х годов на протяжении семи лет команда становилась чемпионом России, многократным обладателем Кубка Президента России и Кубка мэрии Москвы.

В составе сборной России восемь футболистов североосетинской команды становились неоднократными чемпионами мира и Европы. За "Иристон-Автодор" в разные годы играли спортсмены из Ташкента, Махачкалы, Ткварчели, Грозного, которые вносили ощутимый вклад в историю спортивных побед.