Модуль по истории по ключевым событиям XX и XXI веков введут в школах РФ для 5-9-х классов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новый модуль по истории для учеников 5-9-х классов появится в учебных планах школ с 1 сентября, он будет посвящен ключевым событиям XX и XXI веков, сообщила в среду замминистра просвещения Анастасия Зырянова в ходе общего собрания Российского исторического общества (РИО).

"В настоящее время идет разработка модуля, в рамках которого найдут отражения темы, посвященные важнейшим событиям XX - начала XXI века. Таким образом, обучающиеся будут знакомиться с ключевыми моментами новейшей и современной истории не только на уровне среднего общего образования, то есть в 10-11-х классах, но и на уровне основного общего образования. Мы планируем, что этот модуль появится в учебных планах уже с 1 сентября этого года", - сказала она.

По словам замминистра, по результатам обучения по предмету "История Россия. Всеобщая история" школьники должны уметь устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI веков, это требование включено в обновленные образовательные стандарты основного общего образования.

Она перечислила эти важнейшие события: Февральская и Октябрьская революции, Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 90-е годы, возрождение России в 2000-х годах, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Также школьники должны уметь характеризовать итоги и историческое значение событий, добавила она.

В мае сообщалось, что Минпросвещения РФ проанализировало свыше 2,5 тыс. программ по истории в школах с низкими образовательными результатами, половина их них не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны.

Министерство решило провести проверку образовательных программ после выявления учебника, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин.