Туристический поезд "Сочи" будет делать остановку на станции Имеретинский курорт с 1 июля

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Туристический поезд "Сочи", следующий по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра, с 1 июля будет делать остановку на станции Имеретинский курорт. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в среду.

"С 1 июля туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе - Сочи - Гагра формирования Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") начнет делать остановку на станции Имеретинский курорт. Это позволит гостям города-курорта совершать комфортные поездки в Абхазию и проходить границу, не выходя из поезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 июля будет изменено время отправления и прибытия туристического поезда в Гагру и из нее. До 10 октября состав будет прибывать на вокзал Гагры на пять минут раньше, в 11:35, и отправляться с него на десять минут раньше - в 18:50.

На станции в Сочи стоянка сократится на 15 минут, в Адлере, наоборот, увеличится на пять минут. Время отправления из Туапсе останется неизменным, уточнили в пресс-службе.

Туристический поезд "Сочи" возобновил рейсы с 29 апреля. До этого он курсировал по другим туристическим маршрутам, в том числе из Москвы в Элисту. Ранее сообщалось, что РЖД прорабатывает новые туристические маршруты с учетом того, чтобы железнодорожный туризм стал доступен жителям не только Московского региона, но также Ростовской области, Черноморского побережья, Северного Кавказа.