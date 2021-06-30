Путин: власти постараются дать ответы на все вопросы, поступившие на прямую линию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские власти постараются, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.
"Хочу вас заверить, это на первый взгляд самонадеянное заявление, тем не менее хочу сказать, мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", - сказал Путин, комментируя замечание о том, что обычно в ходе прямой линии он успевает дать 70-80 ответов, тогда как от граждан поступают миллионы обращений.
Президент напомнил, что в 2019 году, когда прямая линия проходила в полном формате, на нее поступило свыше миллиона вопросов. Примерно такая же картина, по его словам, сложилась и в прошлом году, когда прямая линия была совмещена с большой пресс-конференцией. "В 2019 году, как я сказал, поступило свыше миллиона вопросов. Свыше 500 тыс. на сегодня уже обработано, и более того даны конкретные ответы", - сообщил глава государства. Он добавил, что по ряду тем работа продолжается. "Для того чтобы отреагировать должным образом положительно, нужно вносить изменения и в нормативную базу, нужно включать решение этих вопросов в бюджеты регионов и даже в федеральный бюджет. Это большая работа", - объяснил Путин, подчеркнув, что все это было бы невозможно реализовать без помощи Общероссийского народного фронта (ОНФ) и других общественных организаций, которые включились в эту деятельность и активно вместе с администрациями разного уровня работают, чтобы помочь людям.
Путин добавил, что такая деятельность ОНФ - это в первую очередь помощь лично ему, поскольку вопросы приходят в его адрес. "Я хочу обратиться сейчас к добровольцам, волонтерам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы. Слова благодарности хочу передать именно от граждан, потому что вопросы приходят в мой адрес, но вы помогаете рядовым гражданам страны. И за это вам огромное спасибо", - заключил Путин, выразив надежду, что такая же продуктивная работа будет организована и по итогам текущей прямой линии. Тем не менее он добавил, что постарается и в ходе эфира прямой линии решить ряд вопросов.