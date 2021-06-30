Путин: РФ проводит матчи Евро-2020 в пандемию, так как вынуждена исполнять обязательства

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проведение матчей Евро-2020 в Петербурге на фоне пандемии связано с обязательствами России по организации турнира. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство, по организации этих крупных спортивных мероприятий", - пояснил он.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.