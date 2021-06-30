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Путин: РФ проводит матчи Евро-2020 в пандемию, так как вынуждена исполнять обязательства

Некоторые матчи турнира проходят в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проведение матчей Евро-2020 в Петербурге на фоне пандемии связано с обязательствами России по организации турнира. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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"Здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство, по организации этих крупных спортивных мероприятий", - пояснил он.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФЕвро-2020Пандемия COVID-19
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