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Путин советует россиянам с заболеваниями советоваться с врачом перед прививкой от COVID-19

По словам российского лидера, в вопросах прививок нужно руководствоваться не слухами, а словами специалистов.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал россиянам, которые имеют какие-либо заболевания, перед вакцинацией от коронавируса консультироваться с врачом, который их наблюдает, и не рассчитывать, что они могут получить соответствующую консультацию в прививочном пункте.

"Если у вас есть какие-то заболевания, хронические или совсем недавно приобретенные, вы о них знаете, наверняка вы общаетесь с врачом, социалистом, который вас ведет как своего пациента. Вот к нему и надо обратиться. Это он должен вам ответить, вам показана прививка или нет. Ничего проще нет", - рекомендовал он во время ежегодной прямой линии в среду.

Путин отметил, что рассчитывать на то, что рекомендации о показаниях или противопоказаниях к вакцинации будут даны в прививочном пункте, не стоит. Сотрудники прививочных пунктов зачастую не имеют должной квалификации в данной сфере.

"В прививочных пунктах это [показана прививка или противопоказана] могут не сказать <…> Там работают медсестры и так далее, а речь-то идет о, возможно, узких специалистках, которые ведут пациента своего", - пояснил президент.

По словам российского лидера, в вопросах прививок нужно руководствоваться не слухами, а словами специалистов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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