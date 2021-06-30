Аксенов предложил вводить локальные локдауны в Крыму в случае низких темпов вакцинации

"Лично убеждать своих коллег, друзей и знакомых в необходимости вакцинации. Два самых эффективных способа - вакцинация и разобщение. Два рецепта, ничего другого нет, лекарства, которое бы излечивало коронавирус, у нас нет. <...> Хотелось бы, чтобы мы ограничились первым вариантом - без разобщения, то есть маски, прививки, соблюдение дистанции, мытье рук и так далее, тогда не будет второго варианта - закрытия", - сказал Аксенов в среду на региональном оперштабе.

Он предложил принимать решения о локдаунах по каждому району Крыма в отдельности. "Так как ситуация ситуации рознь. В тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают необходимым выполнять предписанные меры, будем вводить полное закрытие прямо по регионам. Такой-то регион закрываем полностью, переводим на режим ЧС тотальный и дальше двигаемся. Обращаемся к бизнесу с просьбой, пожалуйста, давайте соблюдать правила", - добавил Аксенов.

Власти Крыма, по его словам, стоят на грани принятия жестких решений. "Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры - вплоть до полного закрытия. Другого не будет, я не допущу уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого", - отметил Аксенов, поручив также провести ночные проверки бизнеса и внести злостных нарушителей в черный список, чтобы в будущем отказывать им в господдержке.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.