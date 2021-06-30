Суд Парижа подтвердил обвинения Lubrizol в загрязнении окружающей среды в 2019 году

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в адрес компании Lubrizol в загрязнении окружающей среды во время пожара на химзаводе в Руане в 2019 году. Об этом сообщила в среду газета La Depeche со ссылкой на адвоката предприятия.

"Суд отклонил апелляцию Lubrizol, которая оспаривала обвинительное заключение", - отмечает издание.

В феврале 2020 года французское следствие предъявило Lubrizol обвинение в нанесении вреда окружающей среде в результате пожара на заводе компании.

Крупный пожар произошел на химзаводе Lubrizol, расположенном на левом берегу Руана, в ночь на 26 сентября 2019 года. Огонь удалось потушить спустя сутки. Сгорело более 5 тыс. тонн химических веществ. По данным руководства предприятия и спасательных служб, во время пожара никто не пострадал.

Lubrizol является поставщиком специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Завод имеет классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ. Классификация была введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо в 1976 году.