Путин заявил, что учебный год для начальных классов может начаться очно

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ответа на вопрос, как начнется учебный год в российских школах, пока нет, но у младшеклассников, скорее всего, он будет очным. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, а в старших - надо будет посмотреть исходя из конкретной [эпидемиологической] ситуации", - заявил Путин.

Он отметил, что сегодня сложно предположить, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка в России. Глава государства напомнил, что и в прошлом году начальные классы практически не закрывали в условиях пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,9 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 514 599 случаев заражения, выздоровели 5 000 393 человека, умерли 135 214. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.