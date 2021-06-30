Число краснокнижных пеликанов в Курганской области сократилось втрое с 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Орнитологи РАН зафиксировали сокращение краснокнижных кудрявых пеликанов на озерах Курганской области. Численность птиц сократилась более чем в три раза с 2017 года. Причины гибели ученые устанавливают, одной из предварительных считают аномально жаркую погоду. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Тарасов.

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения", это самый редкий из всех видов пеликанов. В Курганской области птица обитает на нескольких водоемах.

"При исследованиях в Курганской области столкнулись с тем, что в регионе есть погибшие птицы, сейчас как раз это все обсчитываем. Нужно начать с того, что весной с зимовок прилетело очень мало птиц, около трети от ожидаемого количества, еще в 2017 году на озере Маньясс гнездилось 260 пар, в этом году - порядка 80. Предположительно, на птиц могла повлиять аномально жаркая погода, установившаяся в регионах в мае: в апреле птицы загнездились, тогда видимых проблем у них не наблюдалось, а вот в июне мы туда съездили и увидели много погибших особей", - сказал Тарасов.

Такую ситуацию ученые наблюдают не только на озере Маньясс, но и на других озерах Курганской и Тюменской областей, в том числе и на тех, где пеликаны не гнездятся, а только кормятся. На озере Черном, распложенном на стыке Курганской и Тюменской областей, четыре года назад специалисты насчитали 170 гнезд, из 60 гнезд, которые находились на относящейся к Курганской области части этого озера, жилых осталось лишь семь. Мертвых птиц зафиксировали на съемке с квадрокоптера.

О гибели пеликанов в регионах

Краснокнижный кудрявый пеликан обитает на нескольких крупных водоемах Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской областей, при этом общая численность птиц на этой территории в последние годы росла. Ученые не исключают, что в итоге численность достигла некоторого критического уровня, при котором должны были включиться природные механизмы регуляции.

На территории заказника "Белоозерский" в Тюменской области обнаружили 40 мертвых краснокнижных пеликанов. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, причиной их гибели стал птичий грипп. На территории эпизоотического очага в пределах границ озера Большое Белое и на ряде прилегающих территорий введен карантин - ограничено передвижение транспорта, прекращены перемещения птиц внутри очага и вывоз из него птиц, яиц и других продуктов птицеводств, приостановлена торговля птицей.

При этом Тарасов отмечает, что в случае птичьего гриппа пострадали бы и другие птицы, тесно живущие рядом с пеликанами, например бакланы. Эти птицы охотятся совместно, часто вместе даже гнездятся и выводят потомство. При этом гибели бакланов, а также чаек и других водоплавающих птиц в этих же регионах специалисты не обнаружили.

Тарасов предполагает, что сложности застали птиц еще на зимовках. Пеликаны обычно держатся крупными скоплениями, в которых легко могут распространяться различные инфекции. При этом ученые считают, что причина гибели птиц в Тюменской и Курганской области одна, чтобы это подтвердить им необходимо получить образцы из обоих регионов.

"Из Курганской области пока мы не смогли добыть материал для анализов, но причина, я думаю, везде одна и та же. Потому что и на озере Черном, и на Маньяссе, и на Белом, везде много погибших птиц. И это говорит о том, что это все связано между собой. В прошлые годы мы контролировали все эти колонии, такого не было никогда", - добавил ученый.