Прокуратура проверяет детские лагеря Красноярского края, где были заболевшие коронавирусом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту заражения коронавирусом в детских оздоровительных лагерях "Орбита" и "Горный" в городе Железногорске Красноярского края. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

28 июня в лагере "Горный" диагностировали заболевание коронавирусом у ребенка и работника лагеря. В лагере "Орбита" 28 и 29 июня выявили два случая заболевания работников, которых вместе с детьми и другими коллегами, находившимися с ними в непосредственном контакте, вывезли за пределы территории учреждений, им назначили необходимое лечение.

"В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедших заболеваний, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами организаций противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей", - сообщили в Генпрокуратуре.