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Собянин осмотрел школу и детский сад в Новой Москве

Новая школа рассчитана на 550 учеников, а детский сад - на 150 детей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел новые школу и детский сад в Коммунарке, он высоко оценил проекты образовательных учреждений.

"Все новое, что есть в школьном строительстве, - в этих зданиях", - сказал Собянин в ходе общения с родителями и будущими учениками этой школы.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что школа рассчитана на 550 учеников, детский сад - на 150 детей.

Строительство объектов на улице Потаповская Роща начали в ноябре 2018 года, оно велось за счет частных инвестиций.

По окончании строительства здания учебных заведений передадут в собственность Москвы. Ожидается, что школа и детский сад откроются 1 сентября.

В школе имеется центральная зона с амфитеатром, где возможно проведение мероприятий, в том числе с использованием мультимедийного оборудования. Рядом со зданием создана спортивная зона: стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, роллердромом, спортивной площадкой и скамейками для отдыха.

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