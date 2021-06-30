Путин поручит кабмину разобраться с отказом в детских выплатах в Астраханской области

В ходе прямой линии к президенту обратилась с проблемой Оксана Плужникова из Астраханской области. По ее словам, там отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год, однако, согласно постановлению, такого требования нет. Она спросила у президента, почему лишь этот регион по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

"Я правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый простой способ - это, когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. С этого момента, никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий. <...> Но в вашем конкретном случае, тем не менее, мы поразбираемся отдельно, я правительству такое поручение обязательно дам", - сказал он.

Согласно мартовскому указу президента Путина, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат на детей от трех до семи лет, в соответствии с которым размер выплаты в зависимости от доходов семьи составит от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. Чтобы выплаты получали действительно нуждающиеся семьи, при определении уровня доходов теперь будут учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов. При этом граждане, кому выплата была назначена, но которые по новым критериям не попадают в категорию нуждающихся, продолжат получать пособие в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.