Омские власти проверят заявление обратившегося к Путину ветерана о лишении его звания

"Информация уже проверяется. Мы хотим выйти на контакт с этим человеком, чтобы предметно и детально изучить ситуацию", - сказал Лесовский.

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Омской области начали проверку информации от ветерана из Омска Владимира Василькова, который в рамках прямой линии пожаловался президенту на лишение звания Ветеран труда. Об этом ТАСС в среду сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ярослав Лесовский.

В свою очередь Васильков пояснил ТАСС, что его лишили выплаты ветеранского пособия размером в 550 рублей. "Два месяца назад мне подняли пенсию и перестали выплачивать льготу как ветерану труда", - сказал Васильков.

Он также пожаловался, что за реабилитацию после коронавирусной пневмонии с него требуют 50 тыс. рублей. "Я лежал в больнице с поражением легких 52%, когда выписался, то доктор мне дал направление в клинику "Евромед", сказали, что сдам анализы и попаду на реабилитацию. Я позвонил туда и мне сказали, что квот нет, нужно ждать до осени либо реабилитироваться платно - за 50 тыс. рублей, но без очередей", - рассказал Васильков. Он пояснил, что направление на реабилитацию ему выдали в медсанчасти №2 Омска. В правительстве региона добавили, что эта информация также будет проверена.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС сообщили, что в связи с обращением жителя Омска проводится доследственная проверка. Там отметили, что в ходе проверки установят причины лишения Василькова звания Ветеран труда, а также выяснят обстоятельства прекращения социальных выплат.

"Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе.