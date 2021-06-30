Котяков: требования властей Астраханской области для назначения выплат на детей незаконны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Права и требования властей Астраханской области о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплат на детей от трех до семи лет незаконны. Об этом в среду заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась с проблемой Оксана Плужникова из Астраханской области. По ее словам, там отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год, однако, согласно постановлению, такого требования нет. Она спросила у президента, почему лишь этот регион по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

"Обратившаяся к президенту жительница Астрахани абсолютно права: требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне федерации. Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству и дать возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты", - отметил Котяков, добавив, что даже если заявитель работал один месяц - он имеет право на назначение выплаты. Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины - человек ухаживал за ребенком в возрасте до трех лет, был зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного, проходил срочную службу или длительное лечение.

Согласно мартовскому указу президента Путина, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат на детей от трех до семи лет, в соответствии с которым размер выплаты в зависимости от доходов семьи составит от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. Чтобы выплаты получали действительно нуждающиеся семьи, при определении уровня доходов теперь будут учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов. При этом граждане, кому выплата была назначена, но которые по новым критериям не попадают в категорию нуждающихся, продолжат получать пособие в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.