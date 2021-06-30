Путин потребовал принять меры к чиновникам, запугивающим обращавшихся на прямую линию

"С губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич, я вас тоже об этом прошу. Обратите, пожалуйста, внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ, а в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все сделать. Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения", - сказал он, комментируя сообщение об угрозе в отношении жительницы Кемеровской области о лишении ее опекунства над внучкой.

Жительница Новокузнецка Елена Калинина рассказала в ходе прямой линии, что обращалась в различные инстанции в связи с тем, что крыша детского сада, куда ходит ее внучка, сильно протекала. "Сами понимаете, пока я не написала обращение к вам, ничего не делалось", - сказала она. После ее обращения начали поступать угрозы о лишении ее опекунства.

"Елена Владимировна, не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть думают лучше о своих проблемах те, кто вам угрожают", - отметил президент.