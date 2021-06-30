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Лавров пошутил в ответ на просьбу турецкого журналиста не загораживать российский флаг

Глава МИД РФ сказал: "Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать"

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министры встали на фоне флагов своих стран, и один из турецких журналистов попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы он не загораживал флаг России.

На это Лавров ответил шуткой: "Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать".

Члены делегаций и журналисты рассмеялись, а Чавушоглу добавил, что ему понравилась шутка российского министра.

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Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссия
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