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Прямая линия с президентом РФ

Путин рассказал, что отдыхая, может спеть русские и советские песни

Президент заявил, что ничем не отличается от простых россиян, поэтому на отдыхе может позволить выпить
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что он русский человек, поэтому на отдыхе может выпить и спеть народные песни. Об этом он рассказал во время ежегодной прямой линии.

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"У меня не так бывает много времени для отдыха", - заметил Путин. При этом он добавил, что когда ему все же удается отдохнуть, то он ничем не отличается от простых россиян.

"У нас ведь как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют", - сказал он. - А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. А я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле".

Президент добавил, что поет он русские и советские песни. "Они мелодичные, красивые и содержательные", - заключил глава государства.

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