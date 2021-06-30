Путин заявил, что президент подчиняется российскому народу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подчиняется российскому избирателю.

"Российскому народу, избирателю", - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос в ходе ежегодной прямой линии.

Путин подчеркнул, что "люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор, причем на любом уровне - местном, региональном, либо на общенациональном".

"Конечно, в данном случае, президент, глава государства, подчиняется тем людям, которые ему оказали это высокое доверие", - заключил российский лидер.