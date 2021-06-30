Члены кабмина Украины провели заседание в форме сборной страны по футболу

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Украины провело в среду очередное заседание, на котором все члены кабинета министров присутствовали в форме сборной по футболу. Соответствующие фотографии опубликовал в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Поводом для смены деловых костюмов на спортивную форму стала победа украинской сборной в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Швеции со счетом 2:1. "Правительство поздравляет сборную Украины по футболу с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Это огромнейший успех команды и тренерского штаба", - заявил Шмыгаль. Сам глава правительства был в футболке с номером 7, под которым за сборную выступает полузащитник Андрей Ярмоленко.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 10 июня обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на футболке. Вместе с тем организация подтвердила решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.