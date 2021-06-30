СМИ: Оскару Кучере запретили въезд на Украину

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники пограничной службы Украины приняли решение запретить въезд на Украину российскому актеру Оскару Кучере из-за посещения Крыма в обход украинского законодательства.

"Россиянин 1974 года прибыл на Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении пограничной службы Украины.

В ведомстве не уточнили фамилию мужчины, однако, по данным агентства Укринформ, речь идет об Оскаре Кучере. Гражданин России, по данным пограничников, покидал Украину рейсом Киев - Варшава. Погранслужба Украины также сообщила, что "готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать ему вид на жительство на Украине".

МИД Украины неоднократно предостерегал иностранных граждан и лиц без гражданства от "незаконных поездок в Крым". Законно, по мнению украинских властей, попасть на полуостров можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.

Иностранные деятели культуры, уверены в Киеве, также нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Артистам и певцам, приехавшим на гастроли на полуостров или поддерживающим включение Крыма в состав РФ, запрещено выступать на Украине.